Величезний урожай огірків вам забезпечений, якщо дотримуватиметеся цих шести «секретних» правил догляду

Досвідчені городники радять дачникам, які вирощують на своїх ділянках овочі, різні види підживлення, у тому числі й без використання «хімії». Проте слід пам'ятати, що в різні періоди рослині потрібні фосфор, азот і калій.

Секретами догляду та підживлення огірків діляться «Дачі поради» .

1. У жарку сонячну погоду огірок випиває до трьох літрів води на добу. Якщо вологи буде недостатньо, то квіти та зав'язь можуть обсипатися.

2. Молоду рослину краще поливати вранці, а під час цвітіння і плодоношення — ввечері. Вода має бути не холодною. Огірки потрібно поливати і в похмурий день. Хіба що, трохи зменшити норму. Не рекомендується поливати сильно зі шлангу — земля може розмитися, а коріння та стебла пошкодитися. Вода повинна потрапляти на ґрунт, а не на самі рослини. Відмінний спосіб — пластикові пляшки з водою, встановлені горлечком вниз. Грунт буде змочуватися поступово. Також можна зробити між рослинами невелике заглиблення і туди наливайти воду.

3. Поки огірки pacтут, їм потрібен фосфор, а коли почнуть зав'язуватися перші плоди — більше азоту і калію.

4. Коли з'явиться перший лист, рослину добре підгодувати органікою. Наприклад, настоєм коров'яка, разведеним з водою у пропорції 1:10. Оскільки огірки погано переносять високу концентрацію добрив, то підгодовувати їх краще частіше (кожні дві тижня), але меншими дозами. На 10 л води достатньо 30−40 г комплексного добрива або ж по 15 г аміачної селітри, cyльфату калію і подвійного cyperфосфату. Коли з'явилися плоди, дозу підживлення можна збільшити вдвічі. Деякі огородники кожні 15 днів обробляють кислим молоком або розчином аскорбінової кислоти (1 таблетка на 5 л води).

5. Якщо на листі з'явилися опіки, то це означає, що підвищена концентрація добрива. Щоб цього не було, слід після кожного підживлення проливати рослини водою з лійки з ситечком, щоб змити розчин, що потрапив на огірочник.

6. Як тільки з'являться перші огірки, потрібно звернути увагу на колір і форму плодів, а також на листя. Якщо плоди світло-зелені з загостреною верхівкою — їм необхідний азот. Якщо розширені вгорі та зменшені до плодоніжки або зігнулися гачком — не вистачає калію. Якщо листя темно-зелене з синявою — в дефіциті фосфор.

Раніше городник із Вінницької області Віталій Поймало розповів про свій метод вирощування огірків — у мішках.

Фото Pixabay

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