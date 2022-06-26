На сформованих кущах залиште не більше 20 зав’язей — і перець збиратимете відрами

Такий смачний і корисний овоч, як перець — улюбленець на дачних ділянках. Але не усім городникам вдається отримати його гарний врожай. Городник Віталій Поймало поділився порадами, які допоможуть зменшити втрати до мінімуму і отримати максимальну віддачу.

«Підживлюйте солодкий перець 2−4 рази протягом сезону, чергуючи мінеральні та органічні добрива, — радить Віталій Поймало. - Коли на перці утворяться зав'язі, проведіть другу підгодівлю, трохи знизивши дозування. Якщо рослина сповільнилася у зростанні, можете «підживити» її ще, але не частіше, ніж раз на два тижні. Щоб рослина даремно не витрачала сили і поживні речовини, її потрібно формувати. Такого агротехнічного прийому не потребують лише низькорослі сорти.

Якщо на розсаді перцю з'явилися перші квітки, їх слід обірвати: це дозволить рослині спрямувати усі свої сили на нарощування зеленої маси. Коли розсада перцю після висадки у ґрунт вкоріниться і адаптується, можна переходити до формування кущів. Видаліть знизу усі бічні пагони до першого розгалуження, а також коронну квітку, яка розташовується на верхівці головного пагона. На сформованих кущах залиште не більше 20 зав'язей. Тоді перець встигне повністю достигнути. На високорослих рослинах також можна видалити нижнє листя".

Наприкінці серпня, за словами городника, на кущиках перцю потрібно видалити усі нові квітки. Це дасть останньому врожаю можливість повністю достигнути.

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