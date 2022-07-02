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Не здумайте платити! Українцям розповіли, коли їхня оплата комуналки не буде зарахована

16:07 2 липня 2022
Платіжки

Незважаючи на підступи ворогів, які намагаються змусити українців, які поки що знаходяться на тимчасово захоплених рф територіях, оплатити комуналку, цього не варто робити в жодному разі.

Про це йдеться у заяві Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Справа в тому, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата — з ворогом не може бути жодних «взаємозаліків», окрім репарацій з його боку.

У Нацкомісії зазначили, що останнім часом у ЗМІ поширюється інформація про те, що самопроголошені керівники електро-, газопостачальних та комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях запроваджують власний механізм оплати за електро- та теплову енергію, газ, воду та водовідведення для побутових та непобутових споживачів.

При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або ж спрямовують кошти на рахунки місцевих банківських установ, які не мають ліцензій НБУ.

У НКРЕКУ наголосили, що оплата за зазначені послуги має здійснюватися виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановленому законодавством України порядку.

Зазначимо, що на підконтрольній Україні території обов'язки оплати комунальних послуг навіть за умов воєнного стану ніхто не скасовував. Навіть якщо у платіжках іноді з'являються нові рядки.

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