Не здумайте платити! Українцям розповіли, коли їхня оплата комуналки не буде зарахована

Незважаючи на підступи ворогів, які намагаються змусити українців, які поки що знаходяться на тимчасово захоплених рф територіях, оплатити комуналку, цього не варто робити в жодному разі.

Про це йдеться у заяві Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Справа в тому, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата — з ворогом не може бути жодних «взаємозаліків», окрім репарацій з його боку.

У Нацкомісії зазначили, що останнім часом у ЗМІ поширюється інформація про те, що самопроголошені керівники електро-, газопостачальних та комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях запроваджують власний механізм оплати за електро- та теплову енергію, газ, воду та водовідведення для побутових та непобутових споживачів.

При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або ж спрямовують кошти на рахунки місцевих банківських установ, які не мають ліцензій НБУ.

У НКРЕКУ наголосили, що оплата за зазначені послуги має здійснюватися виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановленому законодавством України порядку.

Зазначимо, що на підконтрольній Україні території обов'язки оплати комунальних послуг навіть за умов воєнного стану ніхто не скасовував. Навіть якщо у платіжках іноді з'являються нові рядки.

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