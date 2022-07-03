Відволікають наші ресурси: в українській розвідці пояснили, чи залишається загроза нападу з білорусі

За даними Головного управління розвідки, на кордоні з Україною перебуває сім батальйонних груп збройних сил білорусі. Загроза вторгнення з півночі, з військової точки зору, зберігається. Втім, наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний. Про це повідомив військовому телебаченю представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Сьогодні прямої загрози з боку білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій, — пояснив Вадим Скібіцький. — Але перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку. Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території білорусі».

Вранці 2 липня Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня — 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

Нагадаємо, військовослужбовці 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил білорусі написали звернення до нелігітимного «президента» олександра лукашенка, який «клявся», що з території його країни не буде скоєно напад на нашу державу, із закликом відмовитися від ймовірних планів підтримки кремлівського фюрера.

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