«Справжнє самогубство»: спецназ Білорусі звернувся до зрадника лукашенка із закликом відмовитися від війни проти України

Військовослужбовці 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил Республіки Білорусь написали звернення до нелігітимного «президента» олександра лукашенка, який «клявся», що з території його країни не буде скоєно напад на нашу державу, із закликом відмовитися від ймовірних планів підтримки кремлівського фюрера.

Про це повідомляє видання «Гордон» із посиланням на власні джерела.

У листі білоруські військові наголошують, що весь особовий склад бригади готовий захищати кордони своєї країни «до останньої краплі крові, не зважаючи на тягар військової служби».

Однак зараз, за словами офіцерів бригади, вони спостерігають «найгрубіше порушення» владою росії білоруської конституції, згідно з якою «Республіка Білорусь має верховенство і повноту влади на своїй території, самостійно здійснює внутрішню і зовнішню політику».

Автори листа наголошують, що окупація росією територій дружньої Білорусі України та спроба президента росії владіміра путіна втягнути Білорусь у війну «є нічим іншим, як знищенням суверенітету Республіки Білорусь». Військові звертають увагу, що підтримка путіна в агресії проти України «спричинить величезні людські втрати серед військових та цивільного населення», а вступ у війну проти України «і країн Європи та Америки, які підтримують її суверенітет», надовго зробить Білорусь державою-ізгоєм.

«Вступ у війну на боці росії для Республіки Білорусь буде справжнім самогубством. Політична ізоляція та міжнародні економічні санкції, які неминуче спричинить агресія щодо України, стануть згубними для нашої країни, яка не має, на відміну від росії, запасу міцності у вигляді природних ресурсів», — йдеться у листі.

Військові двічі наголошують, що готові віддати життя, захищаючи свою Батьківщину від агресії, але вступаючи у загарбницьку війну проти дружньої держави, втратять право називатися офіцерами, «перетворившись на окупантів та військових злочинців».

«Виходячи з вищевикладеного, особовий склад 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил звертається до вас, шановний Олександре Григоровичу, із закликом не жертвувати народом Білорусі, майбутнім наших дітей, суверенітетом очолюваної вами держави на догоду імперським амбіціям президента влади росії для всіх без винятку громадян Білорусі» , — написали військові.

Зазначається, що лист підписали офіцери бригади, включаючи майорів, підполковників та полковника. Командира бригади серед підписантів немає.

Нагадаємо, наприкінці лютого у мережі з'явилося потужне звернення до білоруських військових, яке записав легендарний у спецназівських колах колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади «Чорний орел», підполковник запасу ПДВ Валерій Сахащик. Він констатував, що пораненими російськими військовими переповнені всі прикордонні шпиталі, і що росія не досягла нічого в стратегічно важливих перших 72 годинах «операції». За його словами, Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не загрожує зараз.

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