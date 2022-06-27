Масовані ракетні удари російських військ по Україні, у тому числі й з боку білорусі, свідчать про те, що лукашенко готується вступити у війну. Про це під час інформаційного телемарафону заявив військовий експерт Олег Жданов.

Жданов вважає, що самопроголошений президент білорусі «потягне» час хоча б до 1 липня, дати саміту ОДКБ. Але цілком імовірно, що він віддасть наказ армії, яка готується вступити в цю війну.

Експерт зазначає, що путін тисне на лукашенка та має багато для цього важелів.

При цьому Жданов зазначає, що зараз білорусь віддає боєприпаси та військову техніку російській армії. Тобто такі дії лукашенка говорять про те, що наказу наступати на Україну від нього зараз не буде.

«…віддавати боєприпаси напередодні початку вторгнення не зовсім логічно», — каже військовий експерт.

На думку Жданова, ймовірність військового втручання Мінська 50 на 50, хоча кремль робитиме все, щоб змусити лукашенка воювати. кремлю потрібно, щоб армія білорусі відтягнула частину сил ЗСУ з інших напрямків, де росія досі не може досягти значних успіхів.

Нагадаємо, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак вважає, що існує загроза повторного наступу окупантів на Київ із боку білорусі.

Фото: TUT.BY

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