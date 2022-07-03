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Щелепи-5: за три дні акули вбили двох туристок на популярному єгипетському курорті

16:47 3 липня 2022
Акула

У Єгипті дві туристки стали жертвами акул — надзвичайна подія сталася в районі Хургади.

Як повідомляє Міністерство навколишнього середовища Єгипту, це сталося у затоці Сахл Хашиш у Червоному морі. У районі, де сталася трагедія, тимчасово призупинено діяльність усіх закладів.

В міністерстві наголосили, що розслідуванням загибелі жінок, а також причин агресивної поведінки акул займаються фахівці.

Першою загинула туристка, якій акула відкусила руку та ногу на очах у людей, які перебували на березі. Її вдалося витягнути на берег, проте жінка невдовзі померла.

Нагадаємо, що восени 2020 року в Шарм-ель-Шейху акула напала на громадянку України та її 12-річного сина. Це була океанічна довгокрила акула (Oceanic Whitetip Shark), розмір якої сягав кількох метрів.

А у грудні того ж року така сама акула напала на туристку з Німеччини.

Фото Pixabay

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