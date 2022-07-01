Ані вітерця, ані дощика: українцям пообіцяли суперспекотний липень

Середньомісячна температура в червні на більшій частині України виявилася на 1 — 2 °C вищою за кліматичну норму, а у липні на більшій частині Європи переважатиме підвищений атмосферний тиск.

За прогнозами кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, подібна картина влітку може вказувати на ймовірність розвитку посухи внаслідок зниження кількості опадів, повідомляє «Метеопрог».

«Зважаючи на те, що циклонічна активність очікується слабкою, атмосферні фронти будуть приносити недостатню кількість дощів. На фоні досить високих температур випаровування почне перевищувати зволоження, що спричинить посилення посухи в тих регіонах, де опадів було мало у попередній місяць (в основному це стосується південних і східних регіонів). Крім того, подібний розвиток ситуації сприятиме збереженню надзвичайної пожежної небезпеки у лісах та степах», — прогнозує синоптик та додає, що на території України кількість опадів у липні очікується на 20 — 50% нижче за норму.

Втім, в окремих пунктах за рахунок локальних грозових злив може випасти достатня кількість вологи.

Вітер здебільшого очікується слабким, однак під час гроз можливі локальні шквали до 15 — 20 м/с, а подекуди більше.

Температура повітря очікується вищою за норму практично по всій території країни, за винятком Криму. Відхилення прогнозується в межах +0,5…+1,5 °С. Максимальні денні значення нерідко досягатимуть і перевищуватимуть 30-градусну позначку. Традиційно найвищі показники слід очікувати на півдні та сході України.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що 4−8 липня переважатиме суха та спекотна погода. Ночами очікується до +17+22 градуси, вдень — до +28+34 градусів. У західних, північних та центральних областях можливі невеликі дощі з грозами. А 6−8 липня очікується прихід холодного повітря із західної Європи. Вірогідні грозові дощі, а місцями зливи, які супроводжуватимуться шквалами та градом. Вночі очікується до +12+18 градусів, вдень — до +21+27 градусів.

Фото Pixabay

292

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter