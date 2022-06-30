Грози та місцями до +38: синоптики дали прогноз погоди в Україні на початок липня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, за синоптичними прогнозами, в Україні намічається «нестача дощів» і +33 градусів у деяких регіонах країни. Чи буде початок липня дуже спекотним? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У четвер, 30 червня, грози можливі на півночі, у центрі та на півдні, а також місцями на заході та сході, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на півночі, сході та в центрі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 26, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 38 градусів тепла.

У п'ятницю, 1 липня, грози подекуди можливі на заході, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на Одещині стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 26, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 37 градусів тепла.

У суботу, 2 липня, грозові дощі подекуди можливі на заході, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півдні та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 27, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 35 градусів тепла.

У неділю, 3 липня, грозові дощі подекуди можливі на заході та на півночі, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 24, а от на півночі, сході, півдні та в центрі місцями повітря прогріється до 32 градусів тепла.

— У період 4−8 липня очікується поле підвищеного тиску, яке принесе переважно суху та спекотну погоду, — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура в цей період очікується: ночами — плюс 17−22, вдень — до 28—34 вище за нуль, правда в західних, північних та центральних областях удень можливі невеликі дощі з грозами. А ось 6−8 липня очікується прихід холодного повітря із західної Європи, що принесе грозові дощі, а місцями зливи, які супроводжуватимуться шквалами та градом. Температура у цей період поступово знизиться, крім південного сходу. Ночами стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 12−18, вдень очікується 21−27 вище за нуль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, літо здивує багатьох українців своїми «сюрпризами»: погода змінюватиметься досить часто, і іноді ці зміни набудуть радикального характеру. Таку думку висловив синоптик «Телеграфу». За його словами, у червні на українців чекає переважно помірне тепло, у липні можливі сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

«Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а як би зупиниться на цьому піку, якого досягло раніше в минулі роки», — зазначає Деркач.

За прогнозом народного синоптика, цього року влітку спостерігатимуться різкі зміни погодних умов. Так, червень порадує помірним теплом, усередині якого знайдеться і 2−3 періоди спеки. А ось у липні на українців чекає погодна «черхарда»: на зміну спеці прийдуть досить потужні дощі та шквали. І лише серпень (особливо його перша половина) порадує справжньою літньою погодою. Хоча ближче до осені можна чекати дощів та прохолоди.

Нагадаємо, гроза в Києві 29 червня перетворила деякі вулиці на справжні річки, машини були по склі у воді.

Фото «ФАКТІВ»

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