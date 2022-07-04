Змішайте мило і ще один «секретний» компонент — відмиються жовті плями на підвіконні (відео)

Іноді господині стикаються з тим, що на підвіконнях з'являються жовті плями — особливо у місцях, де стояли горщики з квітами, наприклад, з орхідеями. І це відбувається незважаючи на те, що всі квіткові вазони мають піддони!

При цьому вказані жовті плями досить складно відмити.

Тим не менш, є один найпростіший і недорогий спосіб боротьби з такими плямами, вважає блогер Олена Матвєєва.

Почати боротьбу з плямами вона пропонує зі шматка звичайного господарського мила — його потрібно нанести за допомогою щітки на всі місця, де стояли квіти. А після цього додати туди ж іще один «секретний компонент» — який саме, дивіться в продовженні відео.

Автори іншого youtube-каналу рекомендують ще радикальніші способи очищення підвіконня.

Свої способи боротьби з плямами на підвіконні пропонують автори каналів «Два мурахи» та блогер Марина Жукова.

Перший «рецепт» включає рідке господарське мило і зубний порошок.

Для приготування ще одного складу від Жукової вона пропонує використовувати старий брусок господарського мила та зубну пасту.

Нагадаємо, раніше господиням розповіли, що дасть додавання солі до машини під час прання.

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