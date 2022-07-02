Додайте сіль у пральну машину, і ефект вас просто приголомшить: порада від автора «прання з пакетом» (відео)

У наші дні мало хто пам'ятає стару бабусину пораду про обов'язкове додавання солі до пральної машини. Але, як виявляється, сіль насправді може бути дуже корисним компонентом під час прання речей із низки причин.

Додавши лише 1 ч. л. звичайної солі у відсік для ополіскувача (з «квіткою»), ви можете вирішити низку проблем.

По-перше, речі, випрані із сіллю, повертають свою яскравість та насиченість відтінку. По-друге, сіль у рази краще вимиває, виполіскує порошок з одягу, навіть на режимі швидкого прання, а це особливо важливо для алергиків. По-третє, речі, випрані із сіллю, сохнуть набагато швидше. Нарешті, для махрових рушників та постільної білизни прання із сіллю може бути дуже корисним: махрові рушники стають пишними, м'якими, яскравими, а з постільної білизни ефективно видаляються будь-які запахи та плями.

Своїм досвідом прання із сіллю діляться Олена Матвєєва та інші блогери.

Не варто переживати, що сіль не розчиниться або погано вимиється: додавання іноді під час прання всього 1 ч. л. солі на цілий барабан не зробить жодного негативного ефекту для пральної машинки, а для речей її користь незамінна.

Деякі користувачі йдуть ще далі, крім солі додають при пранні ще й соду.

Як писали «ФАКТИ», деякі господині під час прання застосовують пластикові пакети. Справа в тому, що під час прання в барабані машини утворюється статична електрика, завдяки чому пластиковий пакет збирає на себе все волосся та шерсть, і набагато краще очищає білі речі.

448

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter