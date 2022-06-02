Із однієї рослини можна виростити сотню: як правильно розмножувати орхідеї

Мабуть, нема таких господинь, які б не любили ці красиві та водночас вибагливі квіти. Купувати новий вазон у домашню колекцію не кожному по кишені, але квітникарка Олена Черкевич, яка раніше підказала, чим підживлювати помідори, знає, як в домашніх умовах збільшити кількість орхідей.

— Купіть мох сфагнум, який коштує копійки у квітковому магазині, — розказує Олена Черкевич. — Замочіть його у воді. З моху сформуйте невеликий шар. Прив'яжіть його ниткою до основи паростка орхідеї. Оберни мох плівкою. Знімайте її щодня приблизно на годину. При цьому обприскують мох. Після закінчення 9−11 днів на паростку з'являться корінці. Відкидають паросток, коли на ньому з'явиться три-чотири і більше корінця.

Далі проведіть живцювання в орхідеї, яка вже відцвіла. Зріжте стебло. Відпустіть приблизно один сантиметр від коренів і далі відріжте живці довжиною 10−12 сантиметрів. Посадіть живці в спеціальний горщик для орхідей з отворами в дні. Насипте на дно невелику кількість піску і викладіть мох. Полийте ґрунт. Висадіть живці. Відстань має бути приблизно 3 сантиметри один від одного. Накрийте горщик плівкою.

За словами квітникарки, два рази на день слід знімати плівку на 20−25 хвилин і злегка зволожувати ґрунт. У приміщенні потрібно влаштувати добовий перепад температури, зі зниженням її вночі на 4 ° C.

— Приблизно через 4 місяці висадіть рослини в окремі горщики, — радить квітникарка. — Через 5−7 днів квіти слід удобрити, попередньо поливши рослину.

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter