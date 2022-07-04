Хотіла врятувати подругу: на Рівненщині потонули дві дівчинки

У Вараському районі Рівненщини на вихідних втопилися двоє підлітків — про зникнення однієї з них до поліції повідомила 32-річна мати. За її словами, 12-річна донька разом із одноліткою пішли купатися у місцевій річці і не вийшли з води, інформують в Національній поліції.

З'ясувалося, що дівчата погнали на випас худобу і якоїсь миті вирішили охолодитися. Зі слів свідків, діти зайшли у річку, та попри зауваження, продовжували бродити по воді.

Річка виявилася підступною

Раптово одна із них почала тонути, інша намагалась її витягнути. Допомогти намагався і 16-річний місцевий житель, однак всі зусилля були марними.

Після тривалих пошуків у суботу, 2 липня, рятувальники близько 19:00 дістали із водойми тіло однієї дівчинки, а в неділю, 3 липня, — іншої. Обоє були без ознак насильницької смерті.

Наразі поліцією розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією пункту 2 частини 2 статті 115 («Умисне вбивство» із відміткою «Нещасний випадок»).

Нагадаємо, в середині червня 15-річна дитина втопилася в озері на Київщині.

Фото поліції

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