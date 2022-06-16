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Події

Трагедія на воді: під Києвом під час купання втопився 15-річний підліток

11:49 16 червня 2022
Трагедія на воді: під Києвом під час купання втопився 15-річний підліток

У містечку Березань під Києвом у середу, 16 червня, сталася трагедія — там у місцевому озері Центральне втопилася дитина.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, на місце було одразу ж направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Березань та водолазно-рятувальної групи АРЗ СП ГУ ДСНС України в Київській області.

Водолази приступають до перевірки

Місцеві жителі також допомагали спеціалістам прочісувати дно водойми за допомогою човна та ехолота.

Пошуки підлітка мали продовжитися і 16 червня, але, як можна зрозуміти з коментарів на сторінці, найгірші побоювання підтвердилися — тіло підлітка знайдено.

Пошуки тіла завершені

Раніше мешканців Київської області закликали користуватися лише офіційними пляжами. При цьому місця відпочинку біля води на територіях, звільнених від окупантів, залишаються закритими через загрозу їхнього мінування.

Зазначимо, що в самому Києві не можна вийти на Дніпро і на плавзасобах — ще з 2 червня влада заборонила навігацію для маломірних суден (катери, вітрильники, човни, яхти, гідроцикли) та посилила контроль за дотриманням комендантської години.

Фото і відео facebook.com/MNSKOB/

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