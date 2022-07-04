Підвищення пенсій у липні: хто з українських пенсіонерів отримуватиме 6081 гривню

Підвищення з 1 липня прожиткового мінімуму призведе до перегляду розміру мінімальної та максимальної пенсій, підвищенню соцвиплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму. Крім того, підвищення торкнеться пенсій шахтарів, пише РадіоТрек.



Мінімальна пенсія цієї категорії пенсіонерів збільшиться на 279 грн та становитиме 6081 грн.



Загалом у липні буде збільшено такі види пенсій:



- мінімальна — на 93 грн — до 2027 грн;

- максимальна — на 930 грн — до 20 270 грн;

- мінімальна шахтаря на — 279 грн — до 6081 грн.;

- мінімальна пенсія за втратою годувальника у сім'ях військовослужбовців — на 186 грн — до 4054 грн.



Зазначається, що виплата підвищених пенсій розпочинається сьогодні, 4 липня.



Нагадаємо, цього року ПФУ має намір підвищувати пенсії ще двічі — у жовтні та грудні.



Так, з 1 жовтня відбудеться перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної зарплати з 6500 грн до 6700 грн.



Зокрема, зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб 65+, які мають необхідний страховий стаж: чоловіки щонайменше 35 років, а жінки — 30 років. Мінімальна виплата становитиме 2680 грн.

Пенсіонери від 70 до 75 років з цієї дати отримуватимуть щомісячну компенсацію у розмірі 300 грн (у межах пенсійної виплати 10 340,35 грн). Якщо особа досягне 70-річчя після 1 жовтня, компенсаційну виплату буде встановлено з дати досягнення цього віку.



Крім того, для українців 70+ зі стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн. Якщо страховий стаж менший, пенсійні виплати визначаються пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру 3 тисячі грн.



Останнє підвищення пенсій у 2022 році буде з 1 грудня. Також через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 093 грн.



Для українців до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та не працюють, мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2,5 тис. грн.



Для осіб, страховий стаж у яких менше ніж 35 та 30 років, мінімальна пенсія встановлюватиметься пропорційно до страхового стажу.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що частина пенсіонерів, які тривалий час не отримують свою пенсію, можуть її втратити. Щоб відновити виплати, потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду.



Фото Pixabay

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