Частина пенсіонерів невдовзі можуть втратити право на виплати: скільки за ними зберігатиметься пенсія

Незважаючи на те, що багатьом пенсіонерам довелося залишити свої домівки через війну, більшість із них можуть сподіватися на збільшення суми виплат із липня.

Водночас частина людей на заслуженому відпочинку, які зараз перебувають за кордоном, можуть втратити право на пенсію, пише НВ.

Так, у разі, якщо пенсіонер є одержувачем пенсії поштою та не отримав коштів у поточному місяці, вони зараховуються на наступний.

Але якщо пенсія не виходить протягом шести місяців поспіль, її виплату буде припинено — саме в цьому і криється пастка!

І для того, щоб відновити виплату пенсії, потрібно буде звертатися особисто до органів ПФУ.

Щоб подати заяву про зміну способу виплати пенсії за допомогою веб-порталу електронних послуг, необхідно здійснити наступне:

- Зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

- У розділі «Про пенсійне забезпечення» обрати підрозділ «Внесення змін до пенсійної справи».

- Обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії», заповнити всі обов'язкові поля та прикріпити скан-копії: паспорта; реєстраційного номера облікової картки платника податків; реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Анкету-заяву підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду. Результати обробки обігу (зміни способу виплати) будуть відображені в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ у вкладці «Мої повідомлення».

Як писали «ФАКТИ», раніше у ПФУ назвали категорії працівників, які можуть вийти на пенсію у 55 років.

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