Прожитковий мінімум та перерахунок пенсій з липня: як зміняться суми виплат

Підвищення в Україні з 1 липня розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян вплине на розмір пенсій, а також надбавок та сум доплат до пенсій.

Для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2027 грн. Відповідно змінюється всі соцвиплати, прив'язані до цього показника.

Як вплине прожитковий мінімум на зростання надбавок та підвищення до пенсії, публікує «НаПенсії».

Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ та ІІІ груп з числа учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років, призначається щомісячна адресна допомога у розмірі 650% прожиткового мінімуму (з 1 липня — 12 571 грн.).

Надбавки до страхових пенсій



В Україні з 1 жовтня зросте мінімальна зарплата — з 6500 гривень до 6700 гривень. Це стане приводом для збільшення мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб, які досягли віку 65+ та мають необхідний страховий стаж (чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років). Також з 1 жовтня особам від 70 до 75 років має бути встановлена ​​щомісячна виплата у розмірі 300 гривень.

А з 1 грудня в Україні заплановано ще один перерахунок — через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2027 гривень до 2093 гривень (на 66 гривень).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зростання прожиткового мінімуму вплине на розмір надбавок та інших соціальних виплат.

Фото Pixabay

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