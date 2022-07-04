Військова операція на Зміїному завершена: на острові встановлено прапор України

На острові Зміїний, який одним з перших потрапив під вогонь російських окупантів 24 лютого, знову встановили український прапор.

Про це повідомили у Силах оборони Півдня України, передає Telegram-канал spravdi.

«Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена. Територію повернуто під юрисдикцію України», — повідомила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 30 червня путінські військові залишили позиції на острові Зміїний, підірвавши перед цим свою техніку та знищивши документацію. Потім рашисти ще кілька разів бомбили острів, мабуть, знищуючи те, що не встигли забрати чи підірвати під час свого відходу.

Відомо, що російські окупанти пішли зі Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, у тому числі з української гаубиці «Богдана». Російська влада назвала свій відхід «кроком доброї волі», чим викликала шквал жартів та мемів у мережі.

Днями ЗСУ знищили залишки російської техніки, озброєння та майна на острові. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, «більше там „російським духом“ не пахне».

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