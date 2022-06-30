Успішна операція ЗСУ на Зміїному: після потужних обстрілів ворог втік з острова, підірвавши залишки своєї техніки

У четвер, 30 червня, путінські головорізи залишили позиції на острові Зміїний, підірвавши перед цим техніку, що залишалася там, і знищивши документацію.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Оперативного Командування «Південь».

«Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Зараз Зміїний покритий вогнем, лунають вибухи», — йдеться у повідомленні.

Раніше Telegram-канал Інсайдер із посиланням на джерела писав, що станом на 06:30 четверга, 30 червня, ворог залишив позиції на острові Зміїний.

«Ряд вибухів, які були чутні вночі на острові, здійснювалися безпосередньо противником з метою знищення зразків техніки та документації» , — йдеться у повідомленні.

Також є інформація, що один із чотирьох вертольотів (попередньо Ка-52), який увечері 29 червня підлітав до Зміїного, внаслідок роботи ЗСУ отримав пошкодження та впав у море в районі між островом та Одеським газовим родовищем.

ВКС Росії проводили пошукові заходи, проте позитивного результату вони не привели. Вертоліт затонув.

Пізніше «Інсайдер» повідомив, що російські журналісти підтвердили інформацію про те, що орки залишили острів Зміїний «з метою збереження особового складу та техніки».

Крім того, журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у Telegram фото з острова Зміїний.

«На першому фото Зміїний, ймовірно, сьогодні вранці. На другому супутниковому фото — вчора 29 червня. Припускають, що окупанти вирішили залишити острів, підірвавши всю свою техніку. Виходили зі Зміїного на трьох „Рапторах“, швидкісних десантних катерах», — йдеться у повідомленні. повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 27 червня українські бійці знищили на Зміїному рашистський «Панцир».

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