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Україна

Більше «російським духом» не пахне: головком Залужний показав, як ЗСУ остаточно очистили Зміїний

17:51 2 липня 2022
Острів Зміїний

ЗСУ знищили залишки російської техніки, озброєння та майна на острові Зміїний.

Про це написав у своєму Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння та майно на острові Зміїний. Проте традиційно не впоралися з поставленим завданням. Ми допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там „російським духом“ не пахне», — написав він.

Нагадаємо, що напередодні Валерій Залужний повідомив про нанесення російськими окупантів увечері 1 липня авіаудару фосфорними бомбами на острові Зміїний. Пізніше з'явилася інформація про те, що йде операція із зачистки Зміїного від окупантів та їхньої техніки.

Відомо, що російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, у тому числі з української гаубиці «Богдана». Російська влада заявила, що нібито «завершила виконання завдань на острові Зміїний і «в якості жесту доброї волі» вивела гарнізон, що знаходився там. Ці заяви викликали шквал жартів і мемів у мережі.

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