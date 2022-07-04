У Києві п'яна мати «загубила» 6-річну дочку: довелося викликати поліцію

В Києві патрульні виїздили на виклик щодо викрадення дитини — повідомлення на гарячу лінію 102 надійшло минулої неділі з будинку по вулиці Леся Курбаса близько 22:00. Заявниця — 34-річна жінка, скаржилася на подругу, яка нібито відвела її 6-річну доньку в невідомому напрямку.

Як повідомили патрульні Києва, вже через кілька хвилин інспектори прибули на місце події й опитали заявницю, яка виявилася нетверезою.

Дівчинку знайшли за декілька хвилин пошуків — вона була під наглядом 29-річної знайомої заявниці. Вона розповіла, що мати почала агресивно поводитися, залишила свою дитину й кудись пішла.

Зніяковіла "пропажа"

Охоронці порядку провели профілактичну бесіду з родиною та передали їх інспекторам ювенальної превенції, що також прибули на виклик.

На заявницю патрульні склали адмінпостанову за ст. 183 («Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого року країну сколихнула жахлива історія з Сумщини, де батько вбив власного 4-річного сина, а сам раптово помер під час етапування з СІЗО.

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