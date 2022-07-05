«Український народ викреслив тебе зі свого серця»: Павло Зібров закликав позбавити Повалій звання народної артистки

Співак Павло Зібров прокоментував позицію Таїсії Повалій, яка розважається в Росії, коли на її рідну країну летять ракети, і закликав позбавити її звання народної артистки України. Павло Миколайович, який залишається в Києві з початку російського вторгнення, вважає, що Повалій ментально вже перестала бути українкою, а народ викреслив її зі свого серця.

«Я розумію, що її підгодували просто. І Кремлю дуже вигідно мати близько біля себе народну артистку України та показувати, що вона підтримує росію та її політику. Ментально вона вже там. Її нічого не пов'язує з Україною», — заявив Зібров програмі «Зірковий» шлях".

Артист підкреслює, що все повернеться на кола свої, кожен отримає по заслугах і нестиме відповідальність за свої дії.

«Бумеранг повернеться. Тебе український народ викинув зі свого серця. Разом зі своїм Ігорком Ліхутою ти зробила свій вибір. Для мене і нашої сім'ї її немає, і для України її теж немає. Їй треба виписати московський паспорт — і хай вона там живе, буде громадянкою росії, в Україні на неї ніхто не чекає», — сказав Зібров.

Раніше Ірина Білик, яка дружила з Повалій та її чоловіком Ігорем Ліхутою, розповіла, як він дивиться РосТВ і радіє тому, що відбувається в Україні.

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