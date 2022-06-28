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Коли від російських ракет гинуть українці, Таїсія Повалій розважається на світському заході з путіністами Газмановим та Дюжевим

13:05 28 червня 2022
Таїсія Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну та взяла участь у кремлівському концерті до 9 Травня, знову засвітилася в Москві в компанії артистів-путіністів, які підтримують геноцид українського народу.

У той час, як 26 червня рашисти завдавали ракетних ударів по Україні, по житловому будинку та дитячому садку в Києві, Таїсія Повалій спокійно розважалася в Москві в компанії Філіпа Кіркорова, Дмитра Дюжева, Олега Газманова, Валерії та інших.

У коментарі росЗМІ Повалій зазначила, що скучила за виходами у світ і найближчим часом має намір відвідати театральні прем'єри, інші заходи.

«Я дуже скучила за такими красивими і статусними заходами, виходами у світ, колегами. Хочеться подивитися і прем'єри у театрах, і на виставках побувати — тобто цього літа планів багато», — сказала Повалій.

Раніше син співачки Денис Повалій, який перебуває за кордоном, відхрестився від зіркової матері та сказав, що «у неї окрема історія».

Фото instagram.com/tpovaliy_concert

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