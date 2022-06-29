«Він дивиться телевізор і радіє з того, що відбувається з нами»: Ірина Білик розкрила позицію чоловіка Повалій

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка виїхала із сином за кордон через російське вторгнення, різко висловилася про своїх колег, які мовчать про війну в Україні та підтримують так звану «спецотперацію» путіна. Йдеться про Таїсію Повалій та її чоловіка Ігоря Ліхуту, які перебувають у Росії.

У коментарі «Ранку з Україною» Білик переповіла розмову зі знайомими, які розкрили позицію Ліхути. За її словами, Ліхуту та Повалій поглинула російська пропаганда. Нібито вони «радіють тому, що окупанти вбивають українців і знищують міста».

«Я бачила людей, які мені розповідали, що зараз відбувається з Ігорем Ліхутою. Він сидить, дивиться у телевізор і радіє з того, що відбувається з нами тут», — сказала Ірина Білик.

Співачка каже, що викреслила зі свого життя тих артистів, які живуть у Росії, мовчать про війну та підтримують політику агресора.

«Я викреслила ці імена назавжди», — додала Білик.



*Ліхута та Повалій. Фото — povaliy.com.ua

Раніше співачка розповіла, що перестала спілкуватися з колишнім чоловіком, батьком її молодшого сина Асланом Ахмадовим.

Також Білик намагалася достукатися до свого колишнього друга Філіпа Кіркорова. Вона на своєму прикладі розповіла йому, що творять рашисти в Україні, як зруйнували та пограбували її будинок. Але повідомлення лишилося без відповіді.

А Повалій у той час, як на наші мирні будинки летять російські ракети та вбивають українців, весело проводить час на світських заходах у Москві.

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