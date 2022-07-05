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Спорт

Мессі залишився без тренера-земляка: Почеттіно заплатять багатомільйонну неустойку

16:09 5 липня 2022
Маурісіо Почеттіно та Ліонель Мессі

Чемпіон Франції «Парі Сен-Жермен» офіційно оголосив про відставку головного тренера — 50-річного аргентинця Моурісіо Почеттіно, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фахівець очолював парижан із січня 2021 року. Під керівництвом Почеттіно команда Ліонеля Мессі провела 84 матчі, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції. Аргентинцю, мабуть, не пробачили виліт із Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу від «Реала» (1:0 та 1:3).

Зазначимо, що угода аргентинського фахівця з «ПСЖ» була чинною до червня 2023 року. Парижани мають виплатити Почеттіно та його штабу 15 мільйонів євро неустойки за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, що раніше Моурісіо Почеттіно очолював іспанський «Еспаньйол», а також англійські «Саутгемптон» та «Тоттенхем».

Новим «керманичем» «ПСЖ» став 55-річний француз Крістоф Галтьє, який минулого сезону посів із «Ніццою» у чемпіонаті Франції п'яте місце, а раніше зробив «Лілль» чемпіоном Франції (парижани за перехід тренера заплатять 10 млн євро). Контракт фахівця розрахований на два роки.

Крістоф Галтьє - новий головний тренер "ПСЖ"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований воротар «ПСЖ» дав притулок у своєму будинку 30 українським біженцям.

Фото ФК «ПСЖ»

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