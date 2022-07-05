Зливи, грози та спека: яка погода буде в Україні найближчими днями

Після африканської спеки, котра охопила всю Україну, нова свіжа повітряна маса принесе невелике похолодання. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

У західних областях 6 липня температура повітря знизиться до +22…+27 градусів. На решті території спека ослабне 7 липня, стане легше дихати.

Синоптик зазначає, що на півдні та сході висока температура повітря ще залишиться.

У середу короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях України та Вінницькій області. Можливі зливи, град та шквали.

Увечері 6 липня опади дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кропивницького з районами. На решті території України буде суха сонячна погода.

У Києві 6 липня буде найспекотніший день перед похолоданням — температура повітря до +32…+34 градусів. Надвечір можливі грозові дощі.

7 липня температура повітря у Києві знизиться до +22.+24 градусів. Очікуються грози, поривчастий вітер, стрибки атмосферного тиску.

Про негоду у Києві у середу, 6 липня, попередили і в КМДА. Повідомляється, що у столиці очікується гроза, в окремих районах можливий град та сильний вітер, швидкість якого становитиме 15−20 м/с.



Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, у липні в Україні очікуються сильні дощі, а серпень порадує справжньою літньою погодою.

Фото Pixabay

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