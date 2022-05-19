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Погода

Чекайте на тепло не раніше серпня: народний синоптик розповів, які «сюрпризи» погода готує для українців влітку

16:02 19 травня 2022
Чекайте на тепла лише в серпні: народний синоптик розповів, які «сюрпризи» погода готує для українців влітку

Прийдешнє літо здивує багатьох українців своїми «сюрпризами»: погода змінюватиметься досить часто, і іноді ці зміни набуватимуть радикального характеру.

Такою думкою із виданням «Телеграф» поділився народний синоптик Володимир Деркач.

За його словами, у червні на українців чекає переважно помірне тепло, у липні ймовірні сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

«Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а як би зупиниться на цьому піковому, якого досягло раніше минулих років», — зазначає Деркач.

За прогнозом народного синоптика, цього року влітку спостерігатимуться різкі зміни погодних умов.

Так, червень порадує помірним теплом, усередині яких знайдеться і 2−3 періоди спеки.

Але ось у липні на українців чекає погодна «черхарда»: на зміну спеці прийдуть досить потужні дощі та шквали.

І лише серпень (особливо його перша половина) порадує справжньою літньою погодою. Хоча ближче до осені можна чекати дощів та прохолоди.

Нагадаємо, кінець травня 2022 року ознаменується в основному сухою погодою, хоча 26 травня у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

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