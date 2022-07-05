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Суспільство та люди

Конституційний суд заборонив знімати переселенців з квартобліку

16:39 5 липня 2022
будинки

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні з'явилася велика кількість людей, змушених переїхати до безпечнішого населеного пункту. Деякі з них стоять на квартирному обліку для отримання житла.

Конституційний суд України виніс рішення не знімати таких українців з квартобліку.

У своєму рішенні суд наголосив на тісному зв'язку між гарантованими Конституцією правом на житло та свободою пересування та вільного вибору місця проживання.

Суд також визнав неконституційним та дискримінаційним пункт 2 частини другої статті 40 Житлового кодексу України, який передбачає зняття з обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, у разі «виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту».

Рішення КСУ остаточне та не може бути оскаржене.

Нагадаємо, мешканці Київської області, які постраждали від війни, отримають гроші на нове житло.

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