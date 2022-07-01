Жителі Київської області отримають гроші на нове житло: хто має на це право та як оформити заявку

Після початку повномасштабного російського вторгнення багато українців втратили своє житло. Держава обіцяє виплачувати компенсацію тим, хто через війну залишився без дому.

Київською облрадою затверджено програму «Новий дім» для мешканців Київської області, які втратили житло внаслідок ворожих обстрілів.

Програма передбачає викуп квартир орієнтовно для двох тисяч сімей протягом 2022−2023 років (по тисячі щороку).

Гроші витрачатимуться з держбюджету, обласного та місцевих бюджетів та інших джерел. Загальна сума близько 2 млрд. 805 млн грн.

Скористатися програмою можуть мешканці Київщини, які втратили свої будинки через ворожі обстріли. Реєстри формуватимуться у порядку надходження заяв.

Першочергове право матимуть:

- сім'ї загиблих в результаті збройної агресії рф;

- багатодітні сім'ї;

- особи, які втратили працездатність;

- люди пенсійного віку;

- люди з інвалідністю.

Отримати житло можна буде у таких населених пунктах Київщини: Березань, Біла Церква, Білогородка, Богуслав, Буча, Бровари, Гостомель, Глеваха, Ірпінь, Миронівка, Обухів, Погреба, Тарасівка, Чабани.

Для того, щоб отримати гроші на квартиру, потрібно подати:

- заяву до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження знищеного житла.

У заяві зазначити, що заявник та члени його сім'ї не отримували жодних компенсацій за рахунок будь-яких джерел у грошовому чи натуральному вигляді за зруйнований об'єкт нерухомості.

- копію інформаційного повідомлення (заяву) про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних військовою агресією росії;

- копії документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України власника майна та членів сім'ї, які претендують на отримання квартири;

- засвідчену копію документа, що засвідчує право власності на майно, знищене внаслідок бойових дій;

- копії реєстраційного номера облікової картки платника податків власника майна та членів сім'ї, які претендують на отримання квартири;

- копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності щодо отримання коштів для придбання житла.

- звіт за результатами обстеження, в якому зазначено, що будівля (квартира) підлягає повному або частковому демонтажу.

- витяг з переліку потенційно аварійно небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу, затвердженого уповноваженим органом.

Заявники, які подали пакет документів для внесення до реєстрів сімей, які потребують забезпечення житлом, повинні отримати від органів місцевого самоврядування опис документів, в якому вказується інформація про дату подання та реєстрацію заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка прийняла їх.

Після ухвалення рішення про виплату коштів на придбання житла заявник у банку повинен відкрити спецрахунок.

Передати реквізити рахунку до департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації, подавши копії договору про його відкриття.

Після надходження коштів на рахунок, вони можуть бути використані для придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках протягом пів року з дня зарахування.

Про те, як отримати тимчасове житло переселенцям, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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