Тимчасове житло для переселенців: хто отримає, на яких умовах і які документи потрібно подати

Питання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) нині є дуже актуальним. За даними ООН від початку війни за кордон виїхало понад 6,4 млн людей. Втім не всі мають можливість це зробити. Багато українців залишилися на території України, перемістившись у більш безпечні регіони. З часом постало питання не тільки фінансової допомоги на проживання, а й забезпечення тимчасовим житлом таких людей, адже домівки багатьох повністю зруйновані або непридатні для проживання. Нещодавно набрала чинності постанова КМУ, якою визначено механізм забезпечення житлом ВПО. Кому та на яких умовах надаватиметься житло, пояснює помічниця юриста практики судових спорів Дар’я Палієнко:

— Таке житло надається ВПО та членам їхніх сімей (першочергове право на житло з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку, житло яких було зруйновано/стало непридатним для проживання внаслідок війни). Умови - безоплатно (лише оплата комунальних та інших послуг), за місцем фактичного проживання/перебування (щонайменше 6 кв. метрів на 1 людину).

— Яка процедура отримання житла?

— ВПО особисто або через довірену особу (нотаріальна довіреність) подає заяву про взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку як ВПО (сільські, селищні, міські ради чи уповноважені ними органи)

До заяви додаються:

Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України ВПО та членів сім’ї (якщо подає заяву представник ВПО — подати документи, що посвідчують особу представника, та копію довіреності).

Копія довідки ВПО та копії відповідних довідок членів сім’ї (якщо такі є).

Копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).

Копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП) заявника та членів сім’ї.

Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності у наданні житла.

Факт знищення або пошкодження осель, де надалі жити неможливо, потрібно підтвердити особистою заявою заявника та членів його сім’ї. Людина, яка подала заяву, отримує опис документів (рекомендуємо обов’язково перевіряти інформацію в описі на предмет помилок/неточностей). Рішення про взяття на облік або про відмову у взятті ухвалюють за день.

— Підстави для відмови у взятті ВПО на облік які можуть бути?

— Це неподання необхідного пакету документів (виключення — якщо такі документи було знищено або пошкоджено, що підтверджено відповідною заявою), подання документів, що містять недостовірні відомості.

— Яким чином формуватиметься фонд житла (тимчасове проживання ВПО)?

— Фонд житла формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами завдяки: викупу (придбання) житла, будівництву нового житла, реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

Як повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, для забезпечення українців житлом будуватимуть нові комплекси та купуватимуть уже готові квартири. Він наголосив: готові квартири обов’язково мають бути з ремонтом, сантехнікою та необхідними меблями. Нині вже є доступні квартири, які залишилося доукомплектувати меблями, деякі будуть готові до середини літа та осені.

— Як визначатимуть осіб, яким буде надано житло з фонду?

— За результатами нарахування балів (найбільше отримають сім’ї з дітьми, сім’ї, у складі яких є вагітна жінка, особи, які втратили працездатність, або ж пенсійного віку).

— Протягом якого часу ухвалюють рішення про надання житла з фонду?

— Протягом 3 робочих днів. Далі видають ордер на вселення (має бути отриманий ВПО протягом 30 календарних днів). У разі неотримання без поважних причин — ВПО позбавляється права на вселення в житлове приміщення (після цього можна повторно звернутися із заявою про взяття на облік).

Нагадаємо, в Україні запустили проєкт, який допоможе переселенцям знайти житло.

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter