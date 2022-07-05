Кохання під час війни: в Одесі суд дав термін парочці, яка займалася сексом на пляжі

Минулого місяці одеські поліцейські повідомляли, що розшукали чоловіка та жінку, які займалися сексом у відкритому бунгало на пляжі — відео зняв один з очевидців та виклав його у мережу.

Поліцейські досить швидко розшукали парочку та оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб. Санкція статті — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомляють «Букви» вже відбулося судове засідання, де слухалося це провадження.

Під час слідства з'ясувалося, що чоловік — громадянин Білорусі, батько двох дітей. Жінка — громадянка України, родом із Закарпаття.

«Чоловік та жінка вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 296 КК України, за кваліфікуючими ознаками хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом, вчинене групою осіб», — йшлося у справі.

З огляду на те, що вони раніше не мали судимостей, визнали свою провину та пошкодували цей вчинок, суд звільнив чоловіка та жінку від відбування призначеного покарання — один рік позбавлення волі. Встановлено іспитовий термін — один рік.

До речі, минулого літа у Залізному Порту зняли на відео парочку, яка займалася сексом просто на пляжі, не беручи до уваги те, що навколо були люди.

Фото Pixabay

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