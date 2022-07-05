В ПФУ розповіли, на скільки майже у 5 мільйонів українців виросли пенсії після липневого перерахунку

У Пенсійному фонді України називали середню суму підвищення пенсійних виплат після того, як з 1 липня прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, підняли з 1934 до 2027 гривень.

До цього показника, зокрема, прив'язані мінімальні та максимальні пенсії українців. Мінімальна дорівнює прожитковому мінімуму для тих, хто втратив працездатність, максимальна — у 10 разів більша: 2027 та 20270 гривень відповідно. У ПФУ зазначили, що підвищення торкнулося 4,8 мільйонів пенсіонерів.

«В результаті перерахунку збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, що залежать від прожиткового мінімуму. Розміри підвищення пенсій з 1 липня 2022 року кожному пенсіонеру визначено індивідуально, у залежності від того, яка складова пенсійної виплати перерахована (мінімальний розмір пенсійних виплат) за віком, доплата за понаднормовий стаж, підвищення, надбавка чи мінімальна пенсійна виплата», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для майже п'ять мільйонів пенсіонерів середній розмір підвищення становив 45,40 гривень.

Перерахунок здійснено автоматично. Виплату перерахованих пенсій розпочато з четвертого липня.

Нагадаємо, що разом з мінімальною та максимальною пенсіями, які збільшуються на 93 та 930 гривень відповідно, зросте мінімальна пенсійна виплата у шахтарів — на 279 грн. — до 6081 грн., а також мінімальна пенсія за втратою годувальника у сім'ях військовослужбовців — на 186 грн. — до 4054 грн.

Фото Pixabay

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