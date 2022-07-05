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Фото голої Емілі Ратаковськи захопило любителів… собак

23:46 5 липня 2022
Емілі Ратаковські з собакою

Популярна американська модель та актриса Емілі Ратаковські порадувала своїх шанувальників оригінальним фото, яке вона виставила на своїй сторінці у Instagram. На знімку 31-річна красуня лежить у чому мати народила на килимі. А поряд з Емілі розвалився її улюблений пес Колумбо.

Ратаковськи славиться тим, що постійно виставляє в Instagram свої фотографії у напівоголеному чи повністю голому вигляді. Вона рекламує власні колекції купальників та спідньої білизни. Але знімок із Колумбо підкорив не лише фанатів Емілі, а й любителів собак!

Справа в тому, що Ратаковська повторила точно позу, яку вибрав для себе її пес. І це викликало захоплення та посмішки майже 30 мільйонів передплатників актриси у Instagram.

Чоловік Емілі Себастьян Бір-Макклард у кадр не влучив. Шанувальники припустили, що саме він і сфотографував оголену дружину із собакою.

Ратаковськи відома ролями у фільмах «Згублена», «128 ударів серця», «Ідеальна пастка».

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