Керівник «Дизель Шоу» вибачився перед Мішиною за «політичну хвойду»

Шеф-редактор компанії «Дизель Студіо» Олексій Бланар публічно вибачився перед актрисою Ксенією Мішиною за те, що назвав її «політичною хвойдою».

Він опублікував пост у Facebook, в якому вибачився й зазначив, що чоловік не може так висловлюватися на адресу жінки і пояснив, чому його так зачепили асоціації «Дизель Шоу» з рашистами.

Олексій розповів, що під час російського вторгнення разом із дружиною та трьома дітьми, а також актрисою Марусею Грицук опинився в окупації. До його будинку прийшли справжні рашисти. І те, що їм усім удалося вижити, називає справжнім дивом.

«Після 17 днів в оточенні з трьома дітьми, дружиною та однією з акторок ДШ у мене чітка асоціація зі словом «рашисти» — це нелюди, які під'їхали до мого двору на танку, а потім наставили «калашник» на мене та мою 9-ти річну дочку. Рашисти — ті, хто тероризували ОТГ, в якій ми опинилися на початку війни. Ті, що залишили нас без світла, тепла, зв'язку, води і майже без продуктів. Ті, хто пристрелив нашого собаку і мало не вбив іншого — сусіди врятували. Ті, хто пограбував наш будинок 3 рази. Ті, через які мої діти виходили з оточення через міни та підірвані мости. Під бомбардуванням та автоматами. Через кого ці діти побачили всі можливі ракети в небі, літаки та гелікоптери над головою, танки, БМП та інші машини на землі. І всюди були літери «Z» та «V». Рашисти — це ті, хто вбиває наших солдатів та мирних людей по всій країні. ракети, снаряди і бомби, що скидають на нас. Ті, хто бажають знищити Україну.

Я не хочу, щоб мене називали «рашистом». Я нікого не звинуватив особисто і не вилаяв учасників та коментаторів конфлікту. Бо слово «рашисти» пролунало з вуст однієї людини. Так, я мав підібрати інше слово на її адресу, але на той час вирували емоції", — пояснив свою реакцію Олексій Бланар.

Він також додав, що чекає крок у відповідь від Ксенії Мішиної.

Нагадаємо, скандал навколо «Дизель Студіо» спалахнув після того, як один із колишніх співробітників звинуватив компанію в невиплаті зарплати. Ксенія Мішина підтримала його та припустила, що поведінка керівників компанією продиктована літерою «Z» у назві. Це зачепило Бланара. І Ксенія різко відповіла йому на образу.

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