Ксенія Мішина різко відповіла на образу керівника «Дизель Шоу»

Відома акторка, героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка має намір повернутися до України з Бельгії, відреагувала на образу керівника «Дизель Студіо». Шеф-редактор проекту Олексій Бланар назвав актрису «політичною хвойдою» за те, що Мішина підтримала свого друга Миколу, який звинуватив «Дизель Студіо» у невиплаті зарплати.

Ксенія зазначила в Інстаграмі, що не любить публічних скандалів. Але не вперше стикається з «гумором» компанії. І не має наміру терпіти образи. Вона заявила, що чітко вибудовує кордони з тими, хто «явно втратив орієнтир».

«Відповідь на мою підтримку не змусила на себе чекати. І для мене рівень цієї відповіді підтверджує якість цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, обмовити для них нормально», — пише Мішина.

Вона також розповіла, що й раніше «Дизель Студіо» поводилося некоректно відносно неї. Але тоді їм «закрили роти».

«Ми вже давно умовно знайомі. Перший раз вони важко переживали мою перемогу в „Танцях із зірками“. Вдруге їх зачепила моя „Холостячка“. Але тоді люди, яким знайомий термін „чоловіча гідність“, закрили їм роти», — розповіла Ксенія.

Вона назвала висловлювання керівників «Дизель Студіо» на її адресу низькими, далекими від понять «культура» та «етика».

Нагадаємо, скандал спалахнув після того, як колишній співробітник «Дизель Студіо» звинуватив керівників компанії у невиплаті зарплат. З подібними заявами виступили й інші потерпілі, а також сестра Марини Поплавської, яка загинула в аварії. Реакція творців «найдобрішого шоу на світі» здивувала.

Фото instagram.com/misha.k.ua

535

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter