«Дизель Шоу» опинилося в центрі скандалу через невиплату гонорарів

Компанія «Дизель Студіо», що випускає гумористичні шоу та серіали, потрапила в гучний скандал. Колишній співробітник Микола Федосенков звинуватив керівників проекту у тому, що йому не виплатили зарплату та гонорари за зроблену роботу. Він каже, що місяцями намагався до початку російського вторгнення отримати зароблене, але так і не отримав відповіді.

За словами Миколи, він пропрацював у компанії 10 місяців. Спочатку був реквізитором, а потім створював контент для ТікТок «Дизель». Загалом, йому винні близько 45 тисяч гривень, а виплатили лише 15 тисяч.

У своїй публікації в Інстаграм Микола заявив, що, якщо йому не виплатять кошти, влаштує «антипіар». Власне, цим і зайнявся.

На скандал відреагували колишні співробітники «Дизель Студіо», які заявили, що також зіткнулися з такою ситуацією.

Прокоментувала й акторка Ксенія Мішина. Вона натякнула, що поведінка компанії може бути продиктована буквою Z у логотипі.

На звинувачення відреагував художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. На своїй сторінці у Facebbok він пояснив, що Микола справді працював у них у компанії реквізитором. Але керівництву не подобалося якість цієї роботи. Хлопця хотіли звільнити, але запропонували проявити себе в іншій галузі — монтаж відео та мемів. За словами Єгора, Федосенков зробив кілька роликів, а потім розпочалася війна. Компанія не могла виплатити затребувану суму, оскільки багато хто опинився в окупації, не було концертної чи будь-якої діяльності компанії і, відповідно, заробітку.

«Він зробив кілька роликів, щось ще знімав, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і нам було (досі є) не до приколюшок. Через деякий час він запросив за ці ролики суму, яка не відповідає ринковим цінам за подібну роботу, і можливості студії під час війни обмежені, тому що ми не даємо концертів і нічого не знімаємо і намагаємось якось акумулювати та спрямовувати кошти на потреби ЗСУ (у виді автомобілів)», — написав Крутоголов.

Він підтвердив, що Микола спочатку шантажував його у мережі, але компанія вирішила не вести переговори.

«На що мої партнери відповіли, що ми не ведемо переговорів із шантажистами. Але я попросив все ж таки заплатити йому 50% від запитаної суми, тому що зараз важкий час для всіх. Він її отримав, а наступного дня розмістив свій пост», — зазначив Єгор.

За словами Крутоголова, його здивувала реакція Ксенії Мішиної та порівняння з рашистами. Вважає таку характеристику образливою.

«Ксенія Мішина нас порівняла з рашистами через наявність літери Z у назві компанії. Мені особливо прикро та огидно чути про такі порівняння, тому що ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами, та й, крім того, вона мені особисто так подобалася. До цього моменту», — додав актор.

На хвилі скандалу з'явилося ще одне звинувачення — від сестри актриси «Дизель Студіо» Марини Поплавської, яка загинула в автокатастрофі.

Жінка заявила, що сім'я акторки так і не отримала гонорари за концерти в Луцьку, Києві та Львові, а також за зйомки Марини в серіалі «На трьох».

«Після загибелі моєї рідної сестри керівники шоу не вважали за потрібне повернути сім'ї чесно зароблені Мариною кошти за чотири концерти, які відбулися у Києві, Луцьку, Львові, а також за зйомку влітку 2018 року в серіалі «На трьох». Я не знаю точної суми, але розумію, що йдеться про чималу суму…

Про будь-які компенсації з приводу загибелі на робочому місці й говорити нема чого. Продюсери шоу влаштували пишний похорон моєї сестри. Економія на безпеці та економія на гонорарах. Немає людини — немає оплати праці. То що ж виходить? Що фактично ритуальні послуги Марина сама собі так сплатила? Назвати це просто цинізмом — це не сказати нічого. Якщо для адміністрації шоу це норма, то нехай їхні вчинки будуть на їхній «совісті», — пише Людмила.

Також вона звинуватила «Дизель Студіо» у спекуляції на трагедії.

«Водночас керівництво відомого шоу майже щороку анонсує нові сльозливі пісні на згадку про свою колегу, спекулюючи на її пам'яті. Фонди та депозити, нібито відкриті племінницям Марини Поплавській, які пан Бланар, а також пан Крутоголов анонсували на всю Україну, — є відвертою брехнею. Юридично це неможливо», — стверджує сестра Поплавської.



На ці звинувачення у «Дизель Студіо» поки що не відреагували.

Раніше Єгор Крутоголов розповів, що під час вторгнення постійно залишається під Києвом, де дуже близько рвалися ворожі снаряди. Зараз він займається збиранням коштів та купівлею автомобілів для ЗСУ.

Також Крутоголов розповів про долю російських та білоруських акторів у «Дизель Шоу».

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