Знаменитий гонщик покаявся після п’яної ДТП на Ібіці

Віцечемпіон найпрестижніших мотогонок MotoGP минулого сезону італієць Франческо Баньяя потрапив в автомобільну аварію на іспанському курорті Ібіца. Під ранок 25-річний спортсмен, перебуваючи за кермом свого «Сітроєна», з'їхав з дороги і опинився у кюветі, повідомляє Diario de Ibiza.

Поліція, яка прибула на місце події, виявила, що Баньяя був у стані алкогольного сп'яніння, за результатами тестування показавши 0,87 мг етанолу на літр видихуваного повітря за допустимих в Іспанії 0,25 мг/л. Наразі гонщику загрожує позбавлення прав терміном до чотирьох років.

«Минулої ночі я відпочивав із друзями на Ібіці, що збіглося з перервою у виступах у MotoGP, — написав Франческо Баньяя у соцмережі. — Ми відзначали мою перемогу на Гран-прі Нідерландів. Залишивши вечірку о третій ночі, я заїхав на кільцеву розв'язку, після чого передні колеса опинилися в кюветі. Машин та людей залучено до інциденту не було.

Тест на алкоголь, проведений поліцією, засвідчив перевищення рівня, допустимого іспанським законодавством. Шкодую про те, що сталося. Я майже не п'ю, і то була серйозна необережність. Хочу вибачитись і запевнити, що я засвоїв урок. Ніколи не сідайте за кермо після вживання алкоголю. Дякую"

Зазначимо, що в нинішньому сезоні MotoGP 25-річний Баньяя, котрий йде на четвертому місці в загальному заліку, тричі піднімався на найвищий щабель п'єдесталу пошани, ставши переможцем Гран-прі Іспанії, Гран-прі Італії та Гран-прі Нідерландів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий мотогонщик розбився на «трасі смерті».

Фото motogp.com, Diario de Ibiza

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