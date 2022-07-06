Віддадуть самі: астролог пояснив, чому Україні не доведеться воювати за Крим

Анексований росією Крим повернеться в Україну вже в найближчому майбутньому, причому рф віддасть його сама. Про це в коментарі Главреду заявив астролог Влад Росс, який передбачив знищення Кримського мосту.

Але станеться це вже після путіна та зміни влади у росії.

«Нова російська влада, яка прийде після падіння режиму путіну, всіляко домагатиметься зняття санкцій з росії. І щоб підняти російську економіку, вона в тому числі поверне Крим», — зазначив Влад Росс.

Цікаво, що Крим знову буде українським не в якомусь далекому та невизначеному майбутньому, а вже найближчими роками, вважає астролог.

«Це може пройти відразу після 2025 року, коли Плутон увійде в зодіакальний знак Водолія. Росія почне сипатися, тобто ситуація буде така, що самої росії після 2025-го може не бути», — прогнозує Росс.

Крім того, астролог вважає, що Україна не звільнятиме Крим військовим шляхом — цей процес пройде мирно. Тобто, за його словами, Крим, як пішов практично невійськовим шляхом, так і повернеться без кровопролиття.

«Військовим шляхом Україна Крим брати не буде. На півострові вже дуже багато росіян, які приїхали за вісім років із росії, наприклад, із Сибіру, тобто там купа проросійського населення. Треба буде дати цим людям рік-два, щоб вони поїхали до своєї росії, і щоб наші, які змушені були залишити Крим, повернулися до своїх домівок», — зазначив Влад Росс.

Також астролог підкреслив, що питання Криму буде вирішено лише мирним шляхом за наступного правителя сусідньої держави.

«Все вказує на те, що путін — останній цар росії. Швидше за все, росія надалі перейде від президентської форми правління до парламентської. Та й росії я не бачу в майбутньому як великої країни в її нинішніх кордонах», — додав Влад Росс.

Нагадаємо, раніше в мережі була озвучена думка про те, що росія приховуватиме свою безпорадність за флером витонченої пропаганди та вигаданим яскравим фасадом до останньої секунди свого мерзенного існування, і до моменту, коли просто не буде жодних сил підтримувати ці гопницькі «понти» і пускати пил в очі. Потім все рухне відразу, як московська імперія в 1917 або СРСР в 1991.

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