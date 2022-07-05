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Гороскоп

Сатанинський місячний день: відомий астролог пояснив, чому Кримський міст приречений

11:17 5 липня 2022
Кримський міст

Астролог Влад Росс проаналізував дату відкриття мосту через Керченську протоку з росії до окупованого нею Криму, біля якого окупанти днями влаштували специфічні «навчання», спрогнозував руйнування шляхопроводу і пояснив, чому це станеться.

У коментарі «Главреду» він нагадав, що російський президент путін відкривав залізничний рух через Керченську протоку 15 травня 2018 року.

«Це дуже цікава дата. Темний Місяць, 29-й сатанінський місячний день, Марс у жорсткому квадраті до Меркурія та Урану. Це говорить про те, що міст може бути знищений військовою ракетою та військовим шляхом. Нестійкість моста показана в натальній карті», — стверджує астролог.

За його словами, це може бути небезпечно для людей, які у такий момент будуть на мосту. «Ушкодження мосту однозначно прописані у карті відкриття мосту 15 травня 2018 року», — додав Влад Росс.

Раніше астролог прогнозував, що найскладніший час для України, яка бореться з російськими загарбниками, — це кінець липня-початок серпня 2022 року, коли з'єднаються Марс та Уран.

Фото з Вікіпедії

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