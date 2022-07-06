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Змінила пуанти на берці та автомат: балерина національної опери пішла захищати країну від рашистів

14:17 6 липня 2022
Леся Воротнюк

Балерина Національного театру опери та балету імені Шевченка Леся Воротнюк змінила пуанти на військові берці та пішла захищати країну від російських окупантів. Зворушливу історію артистки розповіло видання The Economist.

Три роки тому Леся пережила особисту трагедію — втратила коханого чоловіка, який воював на Донбасі. А з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну сама вирішила взяти в руки зброю. Тендітна дівчина не роздумуючи пішла до тероборони, несла службу на блокпосту у Києві.

«Я знала, що повинна щось зробити, але не знала, що. Але я могла стріляти. Це моє хобі. Я знала, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то я не поїду за кордон. Я воюватиму», — розповіла балерина.

Наразі вона повернулася до професійної діяльності, репетирує на сцені та продовжує регулярно тренуватися на полігоні. Леся каже, що готова будь-якої миті стати на службу. Вона бачить подібність балету та військової справи — у дисципліні та витримці, а культуру називає потужною зброєю.

«Мистецтву в цій боротьбі належить особлива роль. З різною жорстокістю російські царі та радянські правителі століттями тиснули на українську культуру, переслідуючи українських художників, висміюючи їхні національні прагнення та пригнічуючи їхню мову. Тут культура завжди політична — ніколи більше, ніж під час війни, коли історія та ідентичність такі ж суперечливі, як територія. Наприклад, від початку війни балетна трупа більше не ставить росіян. Більше немає «Лебединого озера».

На Заході точаться суперечки з приводу бойкоту російської культури — як збалансувати обурення та залученість, розрізняти класичних та сучасних художників, чи між тими, хто зараз підтримує Кремль, та тими, хто його заперечує. Іноземці не до кінця розуміють нашу позицію, бо балет завжди асоціюється із Росією. Але люди в окупованому Маріуполі відмовилися брати від росіян продовольство та гуманітарну допомогу — вони обрали голод. Несправедливо для балету виконувати російські твори, доки вони страждають", — каже Леся Воротнюк.

Вона також наголосила, що «бачила російську культуру в Бучі та Ірпені», місцях поблизу Києва, де загарбники скоїли військові злочини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що артист балету національної опери Олексій Потьомкін вступив до лав ЗСУ.

Також зірка світових подіумів, 21-річний Лев Улесов став бойовим медиком.

Фото instagram.com/lesiavorotnyuk

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