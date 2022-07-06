«Росіян за людей ніхто вважати не буде»: бабуся та батько Хачеріді страждають без зв'язку в окупації

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Євген Хачеріді, якому білоруський клуб заборгував раніше серйозну суму, висловив свою думку про вторгнення росіян на нашу землю і розповів, як живуть його близькі в окупованому Мелітополі.

«Росіяни — не люди, будь-кого запитайте, — заявив 34-річний Євген Хачеріді, який не грає з січня 2021 року, в інтерв'ю «Профутбол Digital». — Хто їх може любити після того, що вони творять? Це ж на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розважливі люди, але бояться говорити. Нормальна людина ніколи будь-що з цією країною не пов'язуватиме.

А Білорусь, де я грав? Там люди все розуміють. Якщо є хоч трохи мізків, то розуміють. Як інакше? Ми ж до цього жили і все було добре. Поки нелюди не прийшли…

Так, мій рідний Мелітополь в окупації. Дякувати Богу, там нічого такого немає, беззаконня немає. Ось тільки людям нема де працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого, поки там окупанти. У мене бабуся та батько там. Зв'язку з ними немає. Сестра приїде з Криму, зробить їм картку, щоб був зв'язок".

До речі, триразовий чемпіон України, чемпіон та володар Кубка Греції, а також володар Суперкубку Білорусі Євген Хачеріді, якому 28 липня виповниться 35 років, схоже, ухвалив рішення про завершення футбольної кар'єри. «Тренуюся, до зали ходжу. У Києві. Варіанти продовження кар'єри? Я вже все. Швидше за все, все», — заявив футболіст, який зіграв у складі збірної України 51 матч і забив три м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок знаменитого футболіста «Динамо» Юрія Дмитруліна під Києвом обнесли мародери-рашисти.

Фото ФК «Динамо»

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