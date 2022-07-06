Платив податки в росії: у заступника голови Харківської облради знайшли паспорт країни-агресорки

Державне бюро розслідувань ініціювало усунення з посади заступника голови Харківської обласної ради.

Як з'ясувалося, чиновник виявився власником паспорта громадянина росії, посвідчення водія та податкового номера країни-агресорки.

За оперативною інформацією, паспорт громадянина росії харківський чиновник отримав у 2014 році в Севастополі. Він також має посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у рф.

Як відомо, чиновник такого рангу має доступ до секретної інформації, зокрема, пов'язаної з обороною Харківської області.

В облраді питання усунення чиновника з посади планують розглянути найближчим часом.

Зазначимо, у ДБР прізвище чиновника не озвучили, але, за інформацією «Української правди», йдеться про Богдана Мальованого, який раніше був депутатом ОПЗЖ.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну низка народних депутатів України з «Опозиційної платформи — За життя» написали заяви про вихід з фракції. Пізніше суд заборонив ОПЗЖ.

Крім того, в Україні заборонили такі партії: НАШІ, Соціалістична партія України, Партія Шарія, ПСПУ, Соціалісти, Блок володимира сальдо, Комуністична партія України.

Фото ДБР

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