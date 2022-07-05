У вівторок, 5 липня 2022 року, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи про заборону Комуністичної партії України.

«Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться у повідомленні.

Повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Тим часом головний комуніст росії Генадій Зюганов закликав завдати удару по Києву, по «вразливим точкам бандерівського режиму, включаючи гнізда ЦРУшників». Мовляв, «обіцянки завдати по них удару, не підкріплені діями, викликають у неонацистів почуття безкарності та підштовхують їх до нових кривавих злочинів».

Раніше в Україні були, зокрема, заборонені партії «Опозиційний блок», «НАШІ», Соціалістична партія України, Партія Шарія, ОПЗЖ, ПСПУ, «Соціалісти», «Блок володимира сальдо»…

Нагадаємо, що лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук був затриманий СБУ та по рішенню суду взятий під арешт. А в Іспанії правоохоронці затримували Анатолія Шарія, якого українська спецслужба підозрює у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (Державна зрада) та 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Фото Pixabay

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