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Шоу-бізнес

MamaRika випустила чуттєвий кліп «Як ти там живеш»

15:27 6 липня 2022
MamaRika

Співачка MamaRika, яка нещодавно перенесла операцію, випустила чуттєвий кліп «Як ти там живеш». Це історія про те, що переживає жінка в розлуці. Виконавиця каже, що вона, як тисячі українців, пережила ці емоції, коли змушена була виїхати через війну за кордон.

«У кожного з нас є хоча б одна особиста історія, яка так і не закінчилася хепі-ендом… Коли серце розбите, надії невиправдані і ти вимушено починаєш життя заново. Але справжні емоції ніколи не минають і за першої нагоди рука тягнеться написати: «Як ти там живеш без мене?» — прокоментувала нову роботу MamaRika.

Цю пісню вона написала задовго до початку російського вторгнення. А зараз слова набули нових, актуальних сенсів.
Режисером кліпу став Іван Колпак, який працював раніше над відео MamaRika «Сину» та «Маємо». Знімали на вулицях Києва. Спеціально не вибирали локацій, а просто гуляли містом, фіксуючи все на камеру.

«Скажу, що після цих зйомок закохалася в нашу столицю ще більше — вона зараз особливо сумна та прекрасна. Ми просто гуляли вулицями Києва, без сценаріїв, і місто саме направляло нас, куди йти і що знімати», — розкрила подробиці артистка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Позитив, Мішель Андраде та Аліна Паш випустили патріотичний кліп «Перед світанком».

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