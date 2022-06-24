Позитив та Мішель Андраде пішли від Потапа та випустили нову пісню з Аліною Паш

Позитив, якому приписують роман із танцівницею Юлією Сахневич, здивував шанувальників. Він пішов із продюсерського центру Потапа та Ірини Горової «MOЗGI Entertainment» і випустив новий трек, як самостійний артист. Він створив спільну роботу з Мішель Адраде, яка також припинила співпрацю з Потапом, і Аліною Паш. Нову пісню українською мовою «Перед світанком» Позитив присвятив нашим захисникам.

«Це пісня-повага всім нашим героям, які захищають нашу землю від орків та рашистів» , — сказав Позитив.

В ефірі «Сніданок з 1+1» музикант розповів, що співпраця з колегами склалася дуже швидко, хоч і записували свої уривки у різних куточках країни.

«Мішель з Аліною десь зустрілися на благодійному концерті в Європі. І потім Мішелька зробила загальний гурт у соцмережі, де я надіслав дівчатам старе аранжування, яке робив дуже давно. Вона досить неформатна, але я розумію, що зараз в українській музиці ми самі створюємо цей формат. Я скинув і Аліна дуже швидко написала свій текст, одразу надіслала, вона просто монстр у цьому… Хтось писався в Барселоні, хтось у Києві, я особисто на Івано-Франківщині», — поділився Позитив .

На початку пісні звучить «Молитва українського націоналіста» у виконанні полку АЗОВ.

Кліп знімали, перебуваючи у різних куточках світу. Свій уривок відео Позитив знімав біля скелі Довбуша.

Раніше українські зірки шоу-бізнесу об'єдналися у спільній роботі — «Мі з України».

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