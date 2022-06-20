«Весь цей жах не минає безслідно»: MamaRika перенесла операцію

Популярна співачка MamaRika, яка випустила зворушливий кліп «Сину», потрапила до лікарні. Артистка перенесла операцію. Про це вона розповіла в Інстаграм та показала фото з лікарні.

Настя (справжнє ім'я співачки) показала себе відразу після наркозу.

«А це я після операції на чилі. Слава Богу, все пройшло успішно, і ми вже вдома. Селфі одразу після наркозу. Очі відкрити важко — там ще мультики показують», — підписала кадр артистка.

Вона також розповіла, що наразі вже відновлюється вдома.

«Усім мирної та тихої неділі. Сьогодні треба набратися сил і вийти на прогулянку. Люблю, проліски», — додала артистка.

Що з нею сталося, MamaRika уточнювати не стала. Раніше вона розповідала, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Стрес через війну, розлука з чоловіком та переживання за маленького сина негативно позначилися на загальному стані.

«У мене є певні трабли зі здоров'ям, і вони вимагають буквально вже серйозних заходів, тому маю зайнятися собою. На жаль, весь цей жах, який відбувається, не минає безслідно. Всі ми постаріли не лише морально, а й фізично», — писала Настя перед тим, як лягти до клініки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що актор театру та кіно Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці.

Фото instagram.com/mamarika_official

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter