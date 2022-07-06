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Україна

Ворог намагався наступати на трьох напрямках, але отримав гідну відсіч; окупанти деморалізовані та «рятуються» пияцтвом, — Генштаб

19:37 6 липня 2022
Сили оборони України

Триває сто тридцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню і ворог не припиняє штурмові дії. Втім, як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, Сили оборони успішно відбили кілька ворожих атак на Харківському напрямі (Козача Лопань — Соснівка).

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення та створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ і наступав на напрямку Довгеньке — Мазанівка. Але й тут окупанти отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.

А на Бахмутському напрямку ЗСУ зірвали ворожі спроби встановити повний контроль над дорогою Бахмут — Лисичанськ. Наступи ворога на напрямках Миронівка — Луганське та Гольмівський — Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

Невдачі на фронті провокують тотальне пияцтво серед окупантів. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

«Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках та завдавати суттєвих втрат військам противника. Разом переможемо! Слава Україні!», — запевняють у Генеральному штабі.

Тим часом військова розвідка Британії склала нову мапу бойових дій в Україні станом на середу, 6 липня. Як можна зрозуміти з неї, українські військові атакують російських окупантів біля тимчасово окупованого Ізюму. Також наші бійці поступово просуваються на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій станом на ранок 6 липня

Нагадаємо, президент Зеленський називає повномасштабну війну в Україні навіть не військовим конфліктом, а «відкритою терористичною акцією з боку росії.

Фото Генштабу ЗСУ

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