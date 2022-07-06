«Не військовий конфлікт, а відкрита терористична акція з боку росії»: Зеленський розповів, коли закінчиться війна

Президент Володимир Зеленський, який закликав співвітчизників не шукати логіки у діях рашистів в Україні, вважає, що тривалість війни та терміни повернення українських біженців на Батьківщину залежатимуть від кількох факторів. Про це він заявив на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу у Києві у середу, 6 липня.

«Це не зовсім конфлікт і вже не військовий конфлікт, це відкрита терористична акція з боку росії. І навіть війною складно назвати, враховуючи ті наслідки… те, що робили ці люди або нелюди, військові росії з цивільними людьми нашої держави. Від цих наслідків, мені здається, сьогодні залежить, чи довго буде ця війна, чи зрозуміє росія, що вона накоїла. Коли вона це зрозуміє остаточно і почне покидати нашу територію», — сказав Зеленський.

Другим чинником, який визначає терміни закінчення війни, президент вважає міру тиску миру на росію.

«Ми — на полі бою. Весь світ — санкційно, політично, а також допомогою та швидкими поставками нам зброї посилює нас. Все це робиться саме разом. Тому відповідь на це питання залежить від нас усіх, як швидко ми зможемо це зробити і як швидко ми змусимо росію думати про мир. Ми вважаємо, що вони навіть не почали про це думати, вони ще не відчувають серйозних наслідків санкцій, вони точно будуть, але вони їх обходять, тому що, на жаль, деякі союзники ще є, які допомагають росії або її бізнесу», — пояснив Зеленський.

Також, за словами президента, терміни закінчення бойових дій залежать і від ситуації у нашій країні, зокрема від ракетних ударів.

«Як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все ж таки, можливо я дуже наполегливий, але все ж таки безпека неба — пріоритетна. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки теоретичне, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних air defense system. Це важливо. Тому що це дозволить повернутися додому жінкам, дітям», — пояснив глава держави.

Крім того, додав президент, терміни закінчення війни залежать і від нас самих, від українців, тому що «велика кількість людей розуміють, що краще ніж вдома не буде ні де, і тому вони повертаються».

Нагадаємо, ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін вважає, що вирішальною у російсько-українській війні буде битва за південь України. На його думку, Херсон та Мелітополь — це ключові міста, битви за які визначать майбутнє всієї війни.

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