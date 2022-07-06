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Сезон «відстрілу» окупантів триває: названо втрати ворога за минулу добу (відео)

10:28 6 липня 2022
Сезон «відстрілу» окупантів триває: названо втрати ворога за минулу добу (відео)

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів, а всього з початку повномасштабного вторгнення свою смерть у нашій землі знайшли 36 500 рашистів.

Про це повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Крім особового складу бойові втрати Росії на 6 липня орієнтовно склали:

  • танків — 1600 (+6);
  • бойових броньованих машин — 3789 (+17);
  • артилерійських систем — 812 (+6);
  • крилатих ракет — 153 (+9), а також велика кількість іншої військової техніки.

Про те, як відбувається «полювання» на окупантів, показали бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців та українські льотчики.


У Генеральному штабі ЗСУ не залишилися осторонь і показали найяскравіші бойові миті минулого дня.

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, на Донбасі Сили оборони змогли відбити ворожі атаки відразу на трьох стратегічних напрямках — Слов'янському (у районі населеного пункту Долина), Краматорському напрямку (у районах населених пунктів Верхньокам'яне, Білогорівка та Григорівка) та Бахмутському (у районах Спірного та населеного пункту Вершина).

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