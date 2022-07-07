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Шоу-бізнес

Ріанна та Кім Кардаш'ян стали мільярдерками

0:20 7 липня 2022
Ріанна

Популярна співачка Ріанна стала мільярдеркою. Американський журнал Forbes вперше включив 34-річну уродженку Барбадоса до свого щорічного списку найбагатших жінок у США, які самі заробили свої статки. Капітал Ріанни оцінюється в 1,4 мільярда доларів.

Ці гроші їй принесли компанії Fenty Beauty та Savage x Fenty, співвласником яких є співачка. Вони займаються виробництвом жіночого одягу, спідньої білизни, купальників, косметики.

Ріанна стала першою людиною в історії Барбадосу, кому вдалося заробити мільярд доларів. Вона також наймолодша мільярдерка у списку Forbes і єдина в ньому молодша за 40 років.

Кайлі Дженнер, яка донедавна вважалася наймолодшою мільярдеркою, втратила частину статку. Тепер їй капітал оцінюється у 600 мільйонів доларів.

А ось її одноутробна старша сестра Кім Кардаш'ян, навпаки, досягла успіху в бізнесі за минулий рік і була включена до списку. Forbes оцінив її капітал у 1,8 мільярда доларів. Це забезпечило Кім 16 місце в рейтингу. Ріанна займає 21 місце.

Очолює рейтинг 75-річна американка Дайан Хендрікс із капіталом 12,2 мільярда доларів.

З представниць шоу-бізнесу найвище піднялася Опра Вінфрі. Вона займає 10 місце (2,6 мільярда доларів).

Загалом Forbes нарахував у США 24 мільярдерки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ріанна вперше стала матір'ю. Співачка народила сина у травні.

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